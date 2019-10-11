Адвокат президента США Рудольф Джуліані. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n127938-advokat-trampa-opryludnyv-ymovirnyy-dokaz-vtruchannya-ukrayiny-v-amerykanski-vybory-u-2016-roci.html

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Адвокат президента Сполучених Штатів Америки Рудольф Джуліані заявив, що в 2016 році міг бути зговір між представниками української влади та штабом передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон.

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Представник Дональда Трампа опублікував електронну переписку між представниками Національного комітету Демократичної партії США (DNC). Про це він написав на власній сторінці в Twitter та додав фото відповідного документу.

Адвокат оприлюднив переписку між консультантом DNC Алі Калупа та директором з комунікацій DNC Луїсом Мірандою. Вони 3 травня 2016 року обговорюють делегацію з 68 українських журналістів-розслідувачів, які приїхали до Сполучених Штатів на форум Open World Society.

Один з представників DNC повідомив, що познайомив журналістів з Майклом Ісікоффим, ймовірно, у справі Пола Манафорта, який на той момент був головою передвиборчого штабу республіканця Дональда Трампа. Джуліані пише, що отримав цю переписку з відкритої бази Wikileaks, із документів, що були отримані завдяки атаці хакерів на сервери Демократичної партії США.

Раніше повідомлялося, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що має свідків, відеозаписи та компрометуючі докази втручання України в американські вибори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна жодним чином не буде втручатися у вибори в Сполучених Штатах Америки. При цьому у Києві розраховують на допомогу США та президента Дональда Трампа.