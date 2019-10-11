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Адвокат президента США Рудольф Джулиани. Фото: liga.net

Адвокат Трампа обнародовал вероятное доказательство вмешательства Украины в американские выборы в 2016 году (ДОКУМЕНТ)

11 окт 2019, 09:43
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Адвокат президента Соединенных Штатов Америки Рудольф Джулиани заявил, что в 2016 году мог быть сговор между представителями украинских властей и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

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Представитель Дональда Трампа опубликовал электронную переписку между представителями Национального комитета Демократической партии США (DNC). Об этом он написал на собственной странице в Twitter и добавил фото соответствующего документа.

Адвокат обнародовал переписку между консультантом DNC Али Калупа и директором по коммуникациям DNC Луисом Мирандой. Они 3 мая 2016 года обсуждали делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society.

Один из представителей DNC сообщил, что познакомил журналистов с Майклом Исикоффым, вероятно, в деле Пола Манафорта, который на тот момент был главой предвыборного штаба республиканца Дональда Трампа. Джулиани пишет, что получил эту переписку из открытой базы Wikileaks, с документов, которые были получены благодаря атаке хакеров на сервера Демократической партии США.

Опубликована переписка. Фото: RudyGiuliani в Twitter

Ранее сообщалось, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что имеет свидетелей, видеозаписи и компрометирующие доказательства вмешательства Украины в американские выборы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина никоим образом не будет вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах Америки. При этом в Киеве рассчитывают на помощь США и президента Дональда Трампа.

Источник: Ракурс


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