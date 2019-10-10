Президент Владимир Зеленский. Фото: скриншот из трансляции

https://racurs.ua/n127891-ukraina-ne-budet-vmeshivatsya-v-vybory-v-ssha-zelenskiy.html

Ракурс

Украина никоим образом не намерена вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах Америки.

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При этом в Киеве рассчитывают на помощь Соединенных Штатов Америки и президента Дональда Трампа. В Офисе президента ожидают визита в США, а также работают над визитом президента Соединенных Штатов в Украину. Это является важным сигналом для Киева и мира, заявил президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего пресс-марафона в столице.

Я не буду этого делать, — ответил глава государства о возможности вмешательства американские выборы.

Как известно, возник скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Сейчас Конгресс изучает вопрос возможного давления главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского с требованием начать расследование против Хантера Байдена — сына главного конкурента Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. Президент США во время разговора несколько раз напоминал Зеленскому о расследовании деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву.

Напомним, Зеленский заявил, что не считает, что его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, которая подверглась широкой огласке, как-то повлиял на отношения между Киевом и Вашингтоном. Президент Украины заявил, что во время беседы с американским лидером просил Трампа, чтобы Белый дом изменил риторику в отношении Киева после смены руководства страны. Зеленский признался, что знал о замораживании поставок оружия от США еще до конфликта вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена.