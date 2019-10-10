Президент Володимир Зеленський. Фото: скріншот із трансляції

https://racurs.ua/ua/n127891-ukrayina-ne-vtruchatymetsya-u-vybory-v-ssha-zelenskyy.html

Ракурс

Україна жодним чином не планує втручатися у вибори в Сполучених Штатах Америки.

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При цьому у Києві розраховують на допомогу Сполучених Штатів Америки та президента Дональда Трампа. В Офісі президента очікують візиту до США, а також працюють над візитом президента Сполучених Штатів до України. Це є важливим сигналом для Києва та світу, заявив президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього прес-марафону в столиці.

Я не буду цього робити, — відповів глава держави про можливість втручання американські вибори.

Як відомо, виник скандал навколо липневої телефонної розмови Трампа із Зеленським. Наразі Конгрес вивчає питання можливого тиску глави Білого дому на президента України Володимира Зеленського з вимогою розпочати розслідування проти Хантера Байдена — сина головного конкурента Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року. Президент США під час дзвінка декілька разів нагадував Зеленському про розслідування діяльності в Україні сина Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що не вважає, що його телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, яка піддалася широкому розголосу, якось вплинула на відносини між Києвом і Вашингтоном. Президент України заявив, що під час бесіди з американським лідером просив Трампа, щоб Білий дім змінив риторику щодо Києва після зміни керівництва країни. Зеленський зізнався, що знав про замороження поставок зброї від США ще до конфлікту навколо колишнього віце-президента США Джо Байдена.