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Зеленский высказался относительно стенограммы его разговора с Трапом. Фото: president.gov.ua

Опубликованная стенограмма разговора с Трампом подрывает восстановление отношений с США — Зеленский

10 окт 2019, 14:01
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Владимир Зеленский, президент Украины не доволен тем, что Белый дом опубликовал стенограмму его разговора с главой США Дональдом Трампом.

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Глава государства считает, что такие действия подрывают восстановление отношений с Соединенными Штатами. Зеленский отметил, что его совсем не интересует дело компании Burisma и добавил, что украинская власть — «не обслуживающий персонал для политиков США». При этом Зеленский подчеркнул, что новый генпрокурор Руслан Рябошапка на 100% человек из его команды. Об этом он заявил 10 октября во время пресс-конференции в США.

Зеленский добавил, что не считает, что просьба Трампа расследовать дело Байдена, является коррупцией. Президент считает, что он не нарушал закон, а что касается Трампа — это должны комментировать в Соединенных Штатах. Президент подчеркнул, что не собирается шантажировать американского лидера этой ситуацией и заверил, что Трамп во время телефонного разговора на него не давил.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский заявил, что не считает, что его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который подвергся широкой огласке, как-то повлиял на отношения между Киевом и Вашингтоном.

Источник: Ракурс


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