Зеленський висловився щодо стенограми його розмови з Трапом. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n127902-opublikovana-stenograma-rozmovy-z-trampom-pidryvaie-vidnovlennya-vidnosyn-zi-ssha-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, незадоволений тим, що Білий дім опублікував стенограму його розмови з главою США Дональдом Трампом.

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Глава держави вважає, що такі дії підривають відновлення відносин зі Сполученими Штатами. Зеленський відзначив, що його зовсім не цікавить справа компанії Burisma і додав, що українська влада — «не обслуговуючий персонал для політиків США». При цьому Зеленський наголосив, що новий генпрокурор Руслан Рябошапка на 100% людина з його команди. Про це він заявив 10 жовтня під час прес-конференції у США.

Зеленський додав, що не вважає, що прохання Трампа розслідувати справу Байдена, є корупцією. Президент вважає, що він не порушував закон, а що стосується Трампа — це повинні коментувати в Сполучених Штатах. Президент наголосив, що не збирається шантажувати американського лідера цією ситуацією й запевнив, що Трамп під час телефонної розмови на нього не тиснув.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський заявив, що не вважає, що його телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, яка піддалася широкому розголосу, якось вплинула на відносини між Києвом і Вашингтоном.