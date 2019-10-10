Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський висловився щодо стенограми його розмови з Трапом. Фото: president.gov.ua

Опублікована стенограма розмови з Трампом підриває відновлення відносин зі США — Зеленський

10 жов 2019, 14:01
999

Володимир Зеленський, президент України, незадоволений тим, що Білий дім опублікував стенограму його розмови з главою США Дональдом Трампом.

Loading...

Глава держави вважає, що такі дії підривають відновлення відносин зі Сполученими Штатами. Зеленський відзначив, що його зовсім не цікавить справа компанії Burisma і додав, що українська влада — «не обслуговуючий персонал для політиків США». При цьому Зеленський наголосив, що новий генпрокурор Руслан Рябошапка на 100% людина з його команди. Про це він заявив 10 жовтня під час прес-конференції у США.

Зеленський додав, що не вважає, що прохання Трампа розслідувати справу Байдена, є корупцією. Президент вважає, що він не порушував закон, а що стосується Трампа — це повинні коментувати в Сполучених Штатах. Президент наголосив, що не збирається шантажувати американського лідера цією ситуацією й запевнив, що Трамп під час телефонної розмови на нього не тиснув.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський заявив, що не вважає, що його телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, яка піддалася широкому розголосу, якось вплинула на відносини між Києвом і Вашингтоном.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Нобелівську премію з літератури вручили письменниці українського походження

Сьогодні були оголошені лауреати Нобелівської премії за 2018 і за 2019 рік. За минулий рік премію отримала польська письменниця Ольга Токарчук, а в цьому році лауреатом став австрійський письменник Петер Хандке

Новини України
14:44

Україна відведе війська на Донбасі там, де може забезпечити ситуацію з безпекою — Зеленський

Український лідер Володимир Зеленський особисто зустрівся з ветеранами АТО і представниками «Національного корпусу», яким пояснив, чому не може озвучувати абсолютно всі плани по розведенню військ і військові кроки України

Новини України
13:22
Новини партнерів
Загрузка...