Полиция назвала нападение на синагогу терактом. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n127937-napadenie-na-sinagogu-v-germanii-pravoohraniteli-nazvali-teraktom.html

Ракурс

Нападение на синагогу в Галле в земле Саксония-Анхальт немецкие правоохранители и немецкое правительство квалифицировали как правоэкстремистский теракт.

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Правоохранители считают, что нападавший хотел устроили массовое убийство в синагоге и вызвать своими действиями международный резонанс. Об этом 10 октября заявил генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк, сообщает DW.

То, что мы вчера пережили, было террором, — заявил он.

Подозреваемого в нападении 27-летнего Стефана Баллиета обвиняют в двойном убийстве и покушении на убийство еще в девяти случаях. Следователи обнаружили в его автомобиле взрывные устройства, что в целом содержали 4 кг взрывчатки.

Напомним, в результате стрельбы в Галле погибли два человека. Два подозреваемых стреляли из автомата, а также, по неподтвержденным данным местных СМИ, применили ручную гранату на еврейском кладбище. Одного из нападавших идентифицировали, как 27-летнего неонациста Стефана Баллиета.