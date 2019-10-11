Зеленский пообещал вскоре назначить посла Украины в США. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n127936-zelenskiy-poobeschal-v-blijayshee-vremya-naznachit-posla-ukrainy-v-ssha.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, пообещал в ближайшее время назначить посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

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Ответственную должность займет дипломат с опытом, который хорошо знает США. Кандидатура посла уже определена. Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона Kyiv Food Market, который транслировали украинские телеканалы.

Человек выбран. Человек с опытом. Я думаю будет назначен в ближайшее время. Человек — дипломат, который знает очень хорошо Соединенные Штаты, — отметил глава государства.

Имени будущего посла президент не назвал.

Как известно, 19 июля президент Украины уволил 11 послов, среди которых и посол в США Валерий Чалый. Тогда Вадим Пристайко заявлял, что большинство дипломатов находится на должностях намного дольше, чем традиционные 4−5 лет, и их освобождение — это плановая ротация.

Напомним, пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в киевском Kyiv Food Market, продолжался 14 часов. Глава государства сумел ответить на более 500 вопросов, больше всего журналистов интересовали темы «формулы Штайнмайера», войны на Донбассе, давление на президента Украины со стороны главы США Дональда Трампа.