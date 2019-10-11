Пресс-марафон Зеленского. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским, который установил мировой рекорд, завершился.

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Глава государства 14 часов общался с журналистами на территории фудкорта. Формат мероприятия был следующим — представители средств массовой информации, которых предварительно аккредитовали, задавали вопросы президенту группами по 7−10 человек. Группы сменяли друг друга каждые полчаса. Они были сформированы по списку аккредитации.

Прессу больше всего интересовали темы, касающиеся подписания «формулы Штайнмайера», прекращения военного конфликта на Донбассе, давления на президента Украины со стороны главы США Дональда Трампа, кадровых назначений. Зеленский ответил на более 500 вопросов, сообщается на канале президента в Telegram.

Марафон так марафон. 14 часов общения с прессой. Триста журналистов. Говорят, что более 500 вопросов. Это были вопросы, которые касались главного. Ответил на все. На некоторые, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы. Но откровенно и искренне. Честно — устал. Но благодарен журналистам и всем зрителям, которые меня поддерживали. И это мы сделали вместе, — говорится в сообщении.

Как известно, пресс-марафон Зеленского установил мировой рекорд Гинесса по продолжительности. Прежний рекорд принадлежал президенту Беларуси Александру Лукашенко, который общался с журналистами 7 часов 21 минуту.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, когда участники «нормандского процесса» согласуют дату своей встречи, а также вспомнил о вероятной роль миротворцев ООН в урегулировании войны на Донбассе.