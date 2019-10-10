Нормандский саммит: Зеленский сообщил вероятную дату и вспомнил о миротворцах ООН, фото — ТСН

https://racurs.ua/n127930-zelenskiy-soobschil-kogda-soglasuut-datu-normandskogo-sammita-i-vspomnil-o-mirotvorcah-oon.html

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, когда участники «нормандского процесса» согласуют дату своей встречи, а также вспомнил о вероятной роли миротворцев ООН в урегулировании войны в Донбассе.

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Зеленский заявил, что дату саммита объявят на следующей неделе и он, скорее всего, состоится в ноябре.

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-марафоне, который проходит в столичном гастрономическом пространстве Kyiv Food Market, Зеленский также заявил, что после вывода российских войск оккупированные территории должна контролировать украинская полиция вместе с миссией ОБСЕ, а миротворцы ООН должны быть на границе Украины и России.

Отвечая на вопрос австрийского журналиста, глава государства заявил, что не верит данным группы «Рейтинг» о том, что 34% украинцев поддерживают автономию оккупированных территорий Донбасса.

Ранее сегодня президент сообщил, что Украина отведет войска на Донбассе там, где может обеспечить ситуацию с безопасностью. Кроме того, он заявил, что не видит целесообразности в обнародовании стенограмм разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.