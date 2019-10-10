Протесты и Зеленский: на пресс-марафон пришли обманутые инвесторы, скриншот видео

https://racurs.ua/n127929-na-press-marafon-k-zelenskomu-prishli-obmanutye-investory-foto.html

Ракурс

На пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который проходит в столичном гастрономическом пространстве Kyiv Food Market, пришли обманутые инвесторы, вложившие деньги в строительство жилья.

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Как говорится в трансляции с мероприятия, несколько десятков человек сначала начали громко скандировать, чтобы Зеленский обратил на них внимание. Глава государства некоторое время продолжал общаться с медиа, но впоследствии был вынужден встать с места и общаться с людьми.

Государственная сфера. Доступное жилье. Помогите! — скандировали люди.

Они объяснили, что долгое время не могут получить жилье, в которое должны заселиться по сотрудничеству с государственной программой «Доступное жилье». Речь шла и о том, что летом у Администрации президента состоялся митинг инвесторов, но решения с тех пор не принимались. Несколько представителей объяснили, что обращались в правительство, КГГА и к главе Офиса президента.

Зеленский объяснил, что проблемой займется заместитель руководителя Офиса Кирилл Тимошенко, но этот ответ не удовлетворил присутствующих и они еще несколько раз громко требовали от Зеленского немедленного решения проблемы. Президент нервничал и был вынужден повысить голос, чтобы убедить присутствующих, чтобы они передали Тимошенко свои требования и документы.