Суд обязал допросить Портнова и Трубу в деле о нападении на Порошенко, фото — Апостроф

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Шевченковский райсуд Киева постановил допросить Андрея Портнова и Романа Трубу в качестве свидетелей в деле о нападении на пятого президента Петра Порошенко.

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О таком решении Фемиды 10 октября сообщил адвокат народного депутата Порошенко Игорь Головань. Юрист рассказал, что суд принял решение о допросе директора Государственного бюро расследований Трубы и бывшего заместителя главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Портнова.

Вы не забыли о нападении пророссийских провокаторов на Порошенко у здания ГБР во время которого пострадали сотрудники Управления государственной охраны? Уголовное производство зарегистрировано, однако следователь Национальной полиции не хотел допрашивать лиц, которые создали для организации нападения все условия, — сообщил Головань в блоге на «Украинской правде».

Он считает, что Шевченковский суд исправил ошибку следователя и отменил постановление об отказе в удовлетворении ходатайства представителя потерпевших о допросе Трубы и Портнова.

25 июля Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Во время того, как Порошенко оставлял ГБР после допроса, на его автомобиль было совершено нападение. Впоследствии оказалось, что одним из нападавших был ветеран полка «Азов» Никита Макеев с позывным Одиссей — выходец из России, украинское гражданство которому 18 июля предоставил действующий президент Украины Владимир Зеленский. По факту хулиганских действий возле здания ГБР полиция открыла уголовное производство.