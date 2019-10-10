Зеленский и Хорошковский: президент отказался объяснить, почему встречался с бизнесменом на Банковой, фото — УП

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отказался объяснить цель встречи с бизнесменом Валерием Хорошковским, который в 2019 году вернулся в Киев из-за рубежа.

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Зеленский подтвердил журналистам во время пресс-марафона факт встречи с Хорошковским в своем офисе на Банковой.

Впрочем, он отказался объяснить, почему о разговоре с бывшим влиятельным бизнесменом и главой СБУ не сообщалось на сайте главы государства, а также о предмете договоренностей с ним.

Зеленский встречался тет-а-тет с этим политиком. Он заверил, что во время разговора не шла речь о должности для Хорошковского, а сам этот олигарх не влияет ни на кого из команды Зеленского. Кроме того, Хорошковского не намерены сделать одним из переговорщиков с Россией.

Со временем узнаете об этой встрече. Пока не могу рассказывать больше, увидите ее результат вскоре, — пояснил Зеленский журналисту «Схем» Михаилу Ткачу.

Бизнесмен, бывший чиновник и глава Службы безопасности Украины Хорошковский вернулся в Украину в мае. Он работал вице-премьер-министром во времена президентства Виктора Януковича. Впоследствии уехал из Украины в Монако. Хорошковский был владельцем телеканала «Интер», возглавлял Государственную таможенную службу при Викторе Ющенко, работал министром финансов в правительстве Николая Азарова.

После Революции достоинства Хорошковский баллотировался в Раду по списку «Сильной Украины» Сергея Тигипко.