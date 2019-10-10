Зеленський і Хорошковський: президент відмовився пояснити, чому зустрічався із бізнесменом на Банковій, фото — УП

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні відмовився пояснити мету зустрічі із бізнесменом Валерієм Хорошковським, який у 2019 році повернувся до Києва з-за кордону.

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Зеленський підтвердив журналістам під час прес-марафону факт зустрічі із Хорошковським у своєму офісі на Банковій.

Утім, він відмовився пояснити, чому про розмову із колишнім впливовим бізнесменом та очільником СБУ не повідомлялося на сайті глави держави, а також про предмет домовленостей із ним.

Зеленський зустрічався тет-а-тет із цим політиком. Він запевнив, що під час розмови не йшлося про посаду для Хорошковського, а сам цей олігарх не впливає ні на кого із команди Зеленського. Крім того, Хорошковського не мають наміру зробити одним з переговорників із Росією.

З часом взнаєте про цю зустріч. Поки не можу розповідати більше, побачите її результат незабаром, — пояснив Зеленський журналісту «Схем» Михайлу Ткачу.

Бізнесмен, колишній урядовець та голова Служби безпеки України Хорошковський повернувся до України у травні. Він працював віце-прем'єр-міністром за часів президентства Віктора Януковича. Згодом виїхав з України в Монако. Хорошковський був власником телеканалу «Інтер», очолював Державну митну службу при Віктору Ющенку, працював міністром фінансів в уряді Миколи Азарова.

Після Революції гідності Хорошковський балотувався до Ради за списком «Сильної України» Сергія Тігіпка.