Розведення сил на Донбасі: помічник Путіна звинуватив Київ у зриві домовленостей, фото — Обозреватель

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У Росії звинуватили Україну у «надуманому зриві розведенні сил на Донбасі». Помічник президента Росії Юрій Ушаков 10 жовтня повідомив, що дата проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» буде обговорюватися тільки після розведення сил.

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Ущаков назвав «надуманим» привід, яким у Києві вчора пояснили припинення розведення сил в районі Золотого і Петрівського.

Українська сторона вчора під надуманим приводом порушення режиму припинення вогню не почала практичну частину розведення, — заявив Ушаков ТАСС.

Помічник Путіна також повідомив, що дата проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» (РФ, ФРН, Франція, Україна) буде обговорюватися після розведення сил в Донбасі і узгодження проекту рішень, які планується прийняти на цьому саміті.

Як і його патрон, президент Росії Володимир Путін, Ушаков заявив, що «саміт заради саміту не потрібен», а необхідні «конкретні результати щодо мінських угод».

Питання про конкретні дати саміту в нормандському форматі буде опрацьовуватися в залежності від виконання згаданих ним умов, — повідомив Ушаков.

Раніше міністр оборони України Загороднюк розповів, що розведення сил почнеться тільки після того, як бойовики почнуть дотримуватися режиму припинення вогню протягом тижня. Він заявив, що українські військові покинуть позиції в Золотому і Петровському і відійдуть на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі, якщо бойовики знову порушать домовленості.

Ще раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко пояснив, чому не почалося розведення військ біля Золотого і Петровського.