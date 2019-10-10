Прес-марафон Зеленського встановив світовий рекорд, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n127925-pres-marafon-zelenskogo-vstanovyv-svitovyy-rekord-foto.html

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Прес-марафон президента України Володимира Зеленського встановив світовий рекорд по тривалості спілкування з пресою.

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Як йдеться у трансляції із заходу, під час прес-марафону президента нагородили за найтривалішу прес-конференцію. Зеленський розпочав захід о 10.00 і спілкується зі ЗМІ вже дев’яту годину.

На прес-марафон до київського фудкорту приїхав представник Національного реєстру рекордів і повідомив про рекорд президента.

Рекорд побитий щонайменше на 45 хвилин, — повідомили під час заходу.

Зеленський розповів, що не дуже задоволений такою новиною. А прес-секретар Юлія Мендель заявила, що умисно ставити рекорд не мали намір.

Відзначимо, що представник Книги рекордів приїхав на захід вже із сертифікатом, який був у красивій рамці.

Згодом один з керівників мережі «Опора» Ольга Айвазовська повідомила, що Зеленський побив рекорд президента Білорусі Олександра Лукашенка. У 2017 році його прес-конференція тривала 7 годин 21 хвилину.