У США арештували близьких до адвоката Трампа бізнесменів, фото — Фейсбук

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У США заарештували Ігоря Фрумана і Лева Парнаса, які близькі до Рудольфа Джуліані, адвоката президента США Дональда Трампа. ЗМІ вважають, що ці бізнесмени допомагали Джуліані у справах, які пов’язані з Україною.

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Фрумана і Парнаса буцімто заарештували через порушення правил фінансування виборчих кампаній, повідомляє The Wall Street Journal.

Обидва збирали гроші для виборчої кампанії Трампа. ЗМІ повідомляють, що вони заарештовані за кримінальними звинуваченнями в порушенні правил фінансування виборчих кампаній. Парнас і Фруман повинні з’явитися в федеральному суді.

Федеральна виборча комісія вважає, що бізнесмени в травні 2018 року передали 325 тис дол. протрампівському фонду America First Action. З 2017 року Фруман і Парнас збирали і жертвували гроші республіканським політикам у Флориді і на національному рівні. І починаючи з 2017 року передали понад 400 тис дол республіканським кандидатам у Флориді і Вашингтоні.

В Україні прізвища Парнаса і Фрумана згадував олігарх Ігор Коломойський. У травні він розповідав про «пройдисвітів, які перебувають під слідством в США».

Вони ходять по Україні, беруть з людей гроші і розповідають, що вони близькі до пана Джуліані і вирішать з паном Луценком будь-які питання, — розповідав Коломойський.

Водночас Парнас і Фруман у 2018 році під час виборчої кампанії допомагали Рональду ДеСантісу стати губернатором і зустрічалися з Дональдом Трампом-молодшим і Томмі Хіксом-молодшим, який збирав кошти для республіканців.

Джуліані наразі перебуває в центрі грандіозного скандалу, який пов’язаний із ймовірним тиском Трампа на Зеленського та розслідуванням справи Burisma в Україні.