Новости США: арестовали близких к адвокату Трампа бизнесменов, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/n127924-v-ssha-arestovali-blizkih-k-advokatu-trampa-biznesmenov-smi.html

Ракурс

В США арестовали Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые близки к Рудольфу Джулиани, адвокату президента США Дональда Трампа. СМИ считают, что эти бизнесмены помогали Джулиани в делах, которые связаны с Украиной.

Loading...

Фрумана и Парнаса якобы арестовали за нарушение правил финансирования избирательных кампаний, сообщает The Wall Street Journal.

Оба собирали деньги для избирательной кампании Трампа. СМИ сообщают, что оба арестованы по уголовным обвинениям о нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Парнас и Фруман должны появиться в федеральном суде.

Федеральная избирательная комиссия считает, что бизнесмены в мае 2018 года передали 325 тыс долл. протрамповскому фонда America First Action. С 2017 года Фруман и Парнас собирали и жертвовали деньги республиканским политикам во Флориде и на национальном уровне. Начиная с 2017 года они передали более 400 тыс долл республиканским кандидатам во Флориде и Вашингтоне.

В Украине фамилии Парнаса и Фруман вспоминал олигарх Игорь Коломойский. В мае он рассказывал о «проходимцах, которые находятся под следствием в США».

Они ходят по Украине, берут с людей деньги и рассказывают, что они близки к господину Джулиани и решат с господином Луценко любые вопросы, — рассказывал Коломойский.

В то же время Парнас и Фруман в 2018 году во время избирательной кампании помогали Рональду ДеСантису стать губернатором и встречались с Дональдом Трампом-младшим и Томми Хиксом-младшим, который собирал средства для республиканцев.

Джулиани сейчас находится в центре грандиозного скандала, связанного с предполагаемым давлением Трампа на Зеленского и расследованием дела Burisma в Украине.