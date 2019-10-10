В Минобороны назвал сроки закупки ракетных комплексов Javelin у США. Фото: eurointegration.com.ua

https://racurs.ua/n127923-v-minoborony-nazval-sroki-zakupki-raketnyh-kompleksov-javelin-u-ssha.html

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Ракетные комплексы Javelin («Джавелин») Украина планирует закупить до конца 2019 года.

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Информацию о приобретении тестовой партии противотанковых ракетных комплексов подтвердил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на брифинге в столице. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Министр считает, что реализация этих планов позволит наработать в дальнейшем подобные соглашения с партнерами из других государств. По его мнению, в 2020 году украинская общественность увидит определенные результаты в этом вопросе.

Засекреченной программа государственных закупок вооружений не будет. Как утверждает Загороднюк, прозрачность проведения финансовых операций по покупке и продаже оружия позволит гражданам убедиться в отсутствии коррупционных схем. Контроль над бюджетными средствами укрепит уверенность иностранных поставщиков в эффективности проведения соответствующих поставок в Вооруженные силы Украины.

Он также добавил, что сейчас украинские специалисты работают над вопросами модернизации военной техники и различных видов вооружения.

Первую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin Украина закупила в 2018 году. Тогда армейские подразделения получили 37 пусковых установок и более 200 ракет к ним.

Ранее Государственный департамент США согласовал продажу Украине партии ракетных комплексов Javelin.