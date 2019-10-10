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Міноборони назвало терміни закупівлі ракетних комплексів Javelin у США. Фото: eurointegration.com.ua

Міноборони назвало терміни закупівлі ракетних комплексів Javelin у США

10 жов 2019, 18:14
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Ракетні комплекси Javelin («Джавелін») Україна планує закупити до кінця 2019 року.

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Інформацію про придбання тестової партії протитанкових ракетних комплексів підтвердив міністр оборони України Андрій Загороднюк на брифінгу в столиці. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Міністр вважає, що реалізація цих планів дозволить напрацювати подібні угоди з партнерами з інших держав. На його думку, в 2020 році українське суспільство побачить певні результати у цьому питанні.

Засекреченої програми державних закупівель озброєнь не буде. Як стверджує Загороднюк, прозорість проведення фінансових операцій із купівлі та продажу зброї дозволить громадянам переконатися у відсутності корупційних схем. Контроль над бюджетними коштами зміцнить впевненість іноземних постачальників в ефективності проведення відповідних поставок у Збройні сили України.

Він також додав, що зараз українські фахівці працюють над питаннями модернізації військової техніки і різних видів озброєння.

Першу партію протитанкових ракетних комплексів Javelin Україна придбала в 2018 році. Тоді армійські підрозділи отримали 37 пускових установок і понад 200 ракет до них.

Раніше Державний департамент США погодив продаж Україні партії ракетних комплексів Javelin.

Джерело: Ракурс


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