Заступник мера Дніпра перерахував 17 млн ​​грн бюджетних грошей бізнесменові з окупованого Донецька. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n127919-zastupnyk-mera-dnipra-pererahuvav-17-mln-grn-budjetnyh-groshey-biznesmenovi-z-okupovanogo.html

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У Дніпрі один із заступників мера перераховував мільйони бюджетних коштів жителю окупованого Донецька.

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Встановлено, що в 2018 році чиновник уклав договори з директором приватного підприємства на виконання робіт із технічного обліку й паспортизації вулиць Дніпра, на яких розташовані стратегічно важливі об'єкти. Ці роботи проводилися під керівництвом бізнесмена, який зареєстрований і фактично проживає в Донецьку. З 2014 року він не в’їжджав на підконтрольну територію України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Під час слідчих дії оперативники вилучили документи, які свідчать про проведення фінансової діяльності з донецьким комерсантом. Доведено факт отримання з Держказначейства 17 млн ​​грн, які були переведені на рахунки підприємства, зареєстрованого бізнесменом на підконтрольній українській території.

В СБУ зазначають, що роботи з паспортизації вулиць фактично не здійснювалися. За основу були взяті вже готові матеріали, отримані в комунальних підприємствах. А бюджетні гроші були виведені в тіньовий сектор економіки і привласнені фігурантами кримінального провадження.

Заступнику мера та двом керівникам структурних підрозділів мерії повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Нагадаємо, що раніше в Службі безпеки України заявили про викриття фактів фінансування групою компаній «Мотор Січ» діяльності терористичної організації ДНР.