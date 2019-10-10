Заммэра Днепра перечислил 17 млн грн бюджетных денег бизнесмену из оккупированного Донецка. Фото: Антикор

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В Днепре один из заместителей мэра проводил миллионы бюджетных средств жителю оккупированного Донецка.

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Установлено, что в 2018 году чиновник заключил договоры с директором частного предприятия на выполнение работ по техническому учету и паспортизации улиц Днепра, на которых расположены стратегически важные объекты. Эти работы проводились под руководством бизнесмена, который зарегистрирован и фактически проживает в Донецке. С 2014 года он не въезжал на подконтрольную территорию Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе следственных действия оперативники изъяли документы, которые свидетельствуют о проведении финансовой деятельности с донецким коммерсантом. Доказан факт получения из Госказначейства 17 млн грн, которые были переведены на счета предприятия, зарегистрированного бизнесменом на подконтрольной украинской территории.

В СБУ отмечают, что работы по паспортизации улиц фактически не осуществлялись. За основу были взяты уже готовые материалы, полученные в коммунальных предприятиях. А бюджетные деньги были выведен в теневой сектор экономики и присвоены фигурантами уголовного производства.

Заместителю мэра и двум руководителям структурных подразделений мэрии сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Службе безопасности Украины заявили о разоблачении фактов финансирования группой компаний «Мотор Сич» деятельности террористической организации ДНР.