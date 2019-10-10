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Ракурс
Украинский скандал в США: Трамп защищается от импичмента пресс-марафоном Зеленского, фото — BBC

Трамп защищается от импичмента пресс-марафоном Зеленского

10 окт 2019, 17:53
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления своего коллеги Владимира Зеленского, которые тот сделал сегодня по США во время общения с прессой в Киеве. Американский лидер считает, что украинский коллега подтвердил: на него не давили, поэтому поводов для импичмента Трампа нет.

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Трамп в Твиттер отреагировал на комментарии Зеленского во время пресс-марафона. У президента Украины, в частности, интересовались подробностями их общего разговора, стенограмма которого была опубликована ранее.

Президент Зеленский заявил журналистам в четверг, что его противоречивый июльский звонок к президенту Трампу не предусматривал взяточничества, шантажа, как утверждают настроенные на импичмент демократы, — Трамп процитировал слова Зеленского во время пресс-марафона и добавил, что «это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте».

Сегодня СМИ много спрашивали у президента Украины о возможном давлении Трампа и считал ли он приемлемой его риторику и тон разговора. Зеленский давление со стороны коллеги из Белого дома отрицал.

Источник: Ракурс


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