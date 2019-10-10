Зеленский рассказал, говорили ли в Минске об обмене Крыма на Донбасс. Фото: Обоз

https://racurs.ua/n127920-zelenskiy-rasskazal-govorili-li-v-minske-ob-obmene-kryma-na-donbass.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что на переговорах в Минске вопрос оккупированного Крыма не поднимался. Тему полуострова планируют обсудить во время встречи глав государств в нормандском формате.

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Как заявил глава государства во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве, по его ощущениям, за пять лет вопрос освобождения Крыма «стал неприоритетным на переговорах». При этом он сказал, что вопрос обмена Крыма на Донбасс в Минске не обсуждался.

Зеленский добавил, что о Крыме нужно говорить всегда, однако для этого нужна помощь людей, которые находятся на полуострове и защищают интересы Киева. Если они покинут полуостров, то это усложнит процесс ментальной привязки Крыма к Украине, считает президент.

Также Зеленский прокомментировал ситуацию с нехваткой питьевой воды на оккупированном полуострове. По его словам, президент РФ Владимир Путин не просил у Киева возобновить поставки воды в Крым. При этом глава украинского государства добавил, что Киев будет дальше защищать свои позиции и не будет возобновлять поставки воды на полуостров, с чем согласны крымские активисты.

Также Зеленский рассказал, что Киев планирует развивать инфраструктуру в Херсонской области, чтобы показать жителям полуострова преимущества Украины.

Напомним, что в августе российские СМИ сообщили, что так называемая власть оккупированного Крыма намерена обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговоры с Украиной о пропуске на полуостров воды из Днепра, поскольку река «берет свой исток в России».

В свою очередь представитель президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что Днепр, из которого хотят брать воду оккупанты, не течет по территории аннексированного Крыма, поэтому Украина не нарушила ничьих прав, перекрыв Северо-Крымский канал на своей территории.