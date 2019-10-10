Зеленський розповів, чи говорили в Мінську про обмін Криму на Донбас. Фото: Обоз

https://racurs.ua/ua/n127920-zelenskyy-rozpoviv-chy-govoryly-v-minsku-pro-obmin-krymu-na-donbas.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що на переговорах у Мінську питання окупованого Криму не піднімалося. Тему півострова планують обговорити під час зустрічі глав держав у нормандському форматі.

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Як заявив глава держави під час сьогоднішньої прес-конференції в Києві, за його відчуттями, за п’ять років питання звільнення Криму «стало непріоритетним на переговорах». При цьому він сказав, що питання обміну Криму на Донбас у Мінську не обговорювалося.

Зеленський додав, що про Крим потрібно говорити завжди, однак для цього потрібна допомога людей, які знаходяться на півострові і захищають інтереси Києва. Якщо вони покинуть півострів, то це ускладнить процес ментальної прив’язки Криму до України, вважає президент.

Також Зеленський прокоментував ситуацію з нестачею питної води на окупованому півострові. За його словами, президент РФ Володимир Путін не просив у Києва відновити постачання води в Крим. При цьому глава української держави додав, що Київ буде далі захищати свої позиції і не буде відновлювати постачання води на півострів, з чим згодні кримські активісти.

Також Зеленський розповів, що Київ планує розвивати інфраструктуру в Херсонській області, щоб показати жителям півострова переваги України.

Нагадаємо, що в серпні російські ЗМІ повідомили, що так звана влада окупованого Криму має намір звернутися до керівництва Росії з проханням ініціювати переговори з Україною про пропуск на півострів води з Дніпра, оскільки ріка «бере свій витік в Росії».

У свою чергу представник президента в Криму Антон Кориневич заявив, що Дніпро, з якого хочуть брати воду окупанти, не тече по території анексованого Криму, тому Україна не порушила нічиїх прав, перекривши Північно-Кримський канал на своїй території.