Іловайська трагедія: прокуратура вилучить з Офісу президента документи щодо планування операції

https://racurs.ua/ua/n127921-prokuratura-vyluchyt-z-ofisu-prezydenta-dokumenty-schodo-ilovayskogo-kotla.html

Ракурс

Військова прокуратура вилучить з Офісу президента документи, які стосуються розслідування Іловайської трагедії. Дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення дав слідчий суддя.

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Військова прокуратура продовжує слідство щодо обставин проведення антитерористичної операції в серпні 2014 року у районі Іловайська, повідомила 10 жовтня прес-служба Генпрокуратури.

В кримінальному провадженні за фактом ведення Росією агресивної війни проти України досліджуються обставини Іловайської трагедії, зокрема, причини та наслідки, які призвели до загибелі сотень українських військових. У повідомленні ГПУ йдеться про те, що слідчі аналізують планування та проведення бойової операції.

Бої за Іловайськ (Іловайський котел) — бойові дії, що розгорнулися під містом Іловайськ Донецької області у ході війни на сході України у серпні 2014 року. 18 серпня українські силовики, що значною частиною складалися з добровольчих батальйонів, увійшли в Іловайськ. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста, однак після заходу значних сил регулярних російських військ 23—24 серпня у тил українського угрупування з території РФ, а також через дезертирство окремих українських підрозділів, іловайське угрупування опинилося в оточенні.

У ніч з 28 на 29 серпня Путін звернувся до «сил ополчення» із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні. Коли українські військові організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами, вони були розстріляні на марші.

Бої під Іловайськом стали одним з переломних моментів війни на сході України: Збройні сили України втратили ініціативу на Донбасі та перейшли від атаки до оборони. Важкі втрати спонукали українське керівництво до укладення Мінського перемир’я в рамках контактної групи Україна—Росія—ОБСЄ із залученням представників російських бойовиків.

Станом на кінець серпня 2017 року практично завершено процес встановлення, ідентифікації і перепоховання загиблих. Згідно даних Національного військово-історичного музею, у тих боях 7—31 серпня 2014 року полягло 368 українських бійців, 18 вважаються зниклими безвісти.