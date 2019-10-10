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Ракурс
Иловайская трагедия: прокуратура изымет из Офиса президента документы по планированию операции, фото —

Прокуратура изымет из Офиса президента документы по Иловайскому котлу

10 окт 2019, 17:20
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Военная прокуратура изымет из Офиса президента документы, касающиеся расследования Иловайской трагедии. Разрешение на временный доступ и изъятие дал следственный судья.

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Военная прокуратура продолжает следствие относительно проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска, сообщила 10 октября пресс-служба Генпрокуратуры.

В уголовном производстве по факту ведения Россией агрессивной войны против Украины исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, в частности, причины и последствия, которые привели к гибели сотен украинских военных. В сообщении ГПУ говорится, что следователи анализируют планирование и проведение боевой операции.

Бои за Иловайск (Иловайский котел) — боевые действия, развернувшиеся под городом Иловайск Донецкой области в ходе войны на востоке Украины в августе 2014 года. 18 августа украинские силовики, которые состояли из добровольческих батальонов, вошли в Иловайск. Они смогли взять под свой контроль часть города, однако после захода значительных сил регулярных российских войск 23−24 августа в тыл украинской группировки с территории РФ, а также из-за дезертирства отдельных украинских подразделений Иловайская группировка оказалось в окружении.

В ночь с 28 на 29 августа Путин обратился к «силам ополчения» с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных. Когда они организованными колоннами начали движение из города по предварительно договоренными с российской стороной маршрутами, они были расстреляны на марше.

Бои под Иловайском стали одним из переломных моментов войны на востоке Украины. Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на Донбассе и перешли от атаки к обороне. Тяжелые потери побудили украинское руководство к заключению Минского перемирия в рамках контактной группы Украина-Россия-ОБСЕ с привлечением представителей российских боевиков.

По состоянию на конец августа 2017 года практически завершен процесс установки идентификации и перезахоронения погибших. Согласно данным Национального военно-исторического музея, в тех боях 7−31 августа погибло 368 украинских бойцов, 18 считаются пропавшими без вести.

Источник: Ракурс


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