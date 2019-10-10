Український скандал у США: Трамп захищається від імпічменту прес-марафоном Зеленського, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n127922-tramp-zahyschaietsya-vid-impichmentu-pres-marafonom-zelenskogo.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяви свого колеги Володимира Зеленського, які той сьогодні зробив щодо США під час спілкування з пресою у Києві. Американський лідер вважає, що український колега підтвердив: на нього не тиснули, тому приводів для імпічменту Трампа немає.

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Трамп у Твіттер відреагував на коментарі Зеленського під час прес-марафону. У президента України, зокрема, цікавилися подробицями їхньої спільної розмови, стенограма якої була опублікована раніше.

Президент Зеленський заявив журналістам у четвер, що його суперечливий липневий дзвінок з президентом Трампом не передбачав хабарництва, шантажу чи ділової боротьби, як стверджують налаштовані на імпічмент демократи, — Трамп процитував слова Зеленського із прес-марафону і додав, що «це має негайно припинити розмови про імпічмент».

Сьогодні ЗМІ багато запитували у президента України про ймовірний тиск Трампа і чи прийнятною він вважав його риторику і тон розмови. Зеленський тиск з боку колеги з Білого дому заперечував.