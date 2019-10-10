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Ракурс
Пресс-марафон Зеленского установил мировой рекорд, фото — Офис президента

Пресс-марафон Зеленского установил мировой рекорд (ФОТО)

10 окт 2019, 18:47
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Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского установил мировой рекорд по продолжительности общения с прессой.

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Как говорится в трансляции с мероприятия, во время пресс-марафона президента наградили за самую продолжительную пресс-конференцию. Зеленский начал мероприятие в 10.00 и общается со СМИ уже девять часов.

На пресс-марафон в киевский фудкорт приехал представитель Национального реестра рекордов и сообщил о рекорде президенту.

Рекорд побит минимум на 45 минут, — сообщили во время мероприятия.

Зеленский рассказал, что не очень доволен такой новостью. А пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что умышленно ставить рекорд никто не намеревался.

Отметим, что представитель Книги рекордов приехал на мероприятие уже с сертификатом, который был в красивой рамке.

Пресс-марафон Зеленского установил мировой рекорд, фото — "Громадське"

Впоследствии один из руководителей сети «Опора» Ольга Айвазовская сообщила, что Зеленский побил рекорд президента Беларуси Александра Лукашенко. В 2017 году его пресс-конференция длилась семь часом 21 минуту.

Источник: Ракурс


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