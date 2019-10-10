Разведение сил на Донбассе: помощник Путина обвинил Киев в срыве договоренностей, фото - Обозреватель

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В России обвинили Украину в «надуманному срыве разведении сил на Донбассе». Помощник президента России Юрий Ушаков 10 октября сообщил, что дата проведения встречи лидеров «нормандской четверки» будет обсуждаться только после разведения сил.

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Ущаков назвал «надуманным» повод, которым в Киеве вчера объяснили прекращение разведения сил в районе Золотого и Петровского.

Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не начала практическую часть разведения, — заявил Ушаков ТАСС.

Помощник Путина также сообщил, что дата проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (РФ, ФРГ, Франция, Украина) будет обсуждаться после разведения сил в Донбассе и согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите.

Как и его патрон, президент России Владимир Путин, Ушаков заявил, что «саммит ради саммита не нужен», а необходимы «конкретные результаты по минским соглашениям».

Вопрос о конкретных датах саммита в нормандском формате будет обрабатываться в зависимости от выполнения упомянутых им условий, — сообщил Ушаков.

Ранее министр обороны Украины Загороднюк рассказал, что разведение сил начнется только после того, как боевики начнут соблюдать режим прекращения огня в течение недели. Он заявил, что украинские военные покинут позиции в Золотом и Петровском и отойдут на расстояние, которое позволит вернуться обратно в случае, если боевики вновь нарушат договоренности.

Еще раньше министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, почему не началось разведение войск возле Золотого и Петровского.