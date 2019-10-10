Суд зобов’язав допитати Портнова і Трубу у справі про напад на Порошенка, фото — Апостроф

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Шевченківський райсуд Києва постановив допитати Андрія Портнова та Романа Трубу в якості свідків у справі про напад на п’ятого президента Петра Порошенка.

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Про таке рішення Феміди 10 жовтня повідомив адвокат народного депутата Порошенка Ігор Головань. Юрист розповів, що суд ухвалив рішення про допит директора Державного бюро розслідувань Труби і колишнього заступника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Портнова.

Ви не забули про напад проросійських провокаторів на Порошенка біля будівлі ДБР під час якого постраждали співробітники Управління державної охорони? Кримінальне провадження зареєстровано, однак слідчий Національної поліції не хотів допитувати осіб, які створили для організації нападу всі умови, — повідомив Головань у блозі на «Українській правді».

Він вважає, що Шевченківський суд виправив помилку слідчого і скасував постанову про відмову в задоволенні клопотання представника потерпілих про допит Труби і Портнова.

25 липня Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. Під час того, як Порошенко залишав ДБР після допиту, на його автомобіль було скоєно напад. Згодом виявилося, що одним із нападників був ветеран полку «Азов» Микита Макєєв з позивним Одісей — виходець із Росії, українське громадянство котрому 18 липня надав чинний президент України Володимир Зеленський. За фактом хуліганських дій біля будівлі ДБР поліція відкрила кримінальне провадження.