Протести і Зеленський: на прес-марафон прийшли ошукані інвестори, скріншот відео

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Ракурс

На прес-марафон президента України Володимира Зеленського, який відбувається в столичному гастрономічному просторі Kyiv Food Market, прийшли ошукані інвестори, які вклали гроші у будівництво житла.

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Як йдеться у трансляції із заходу, декілька десятків людей спочатку почали голосно скандувати, щоб Зеленський звернув на них увагу. Глава держави якийсь час продовжував спілкуватися із медіа, але згодом був змушений підвестися з місця і спілкуватися із людьми.

Державна сфера. Доступне житло. Допоможіть! — скандували люди.

Вони пояснили, що довгий час не можуть отримати житло, в яке мали б заселитися за співпрацею із державною програмою «Доступне житло». Йшлося і про те, що влітку біля Адміністрації президента відбувся мітинг інвесторів, але рішення відтоді не ухвалювалися. Декілька представників пояснили, що зверталися до уряду, КМДА та глави Офісу президента.

Зеленський пояснив, що з цією проблемою займеться заступник керівника Офісу Кирило Тимошенко, але ця відповідь не задовольнила присутніх і вони ще декілька разів голосно вимагали від Зеленського негайного вирішення проблеми. Президент нервував і був змушений підвищити голос, аби переконати присутніх, щоб вони передали Тимошенку свої вимоги та документи.