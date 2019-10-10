Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нормандський саміт: Зеленський повідомив ймовірну дату і згадав про миротворців ООН, фото — ТСН

Зеленський повідомив, коли узгодять дату «нормандського саміту» і згадав про миротворців ООН

10 жов 2019, 21:26
999

Президент України Володимир Зеленський повідомив, коли учасники «нормандського процесу» узгодять дату своєї зустрічі, а також згадав про ймовірну роль миротворців ООН в урегулюванні війни на Донбасі.

Loading...

Зеленський заявив, що дату саміту оголосять наступного тижня і він, найімовірніше, відбудеться у листопаді.

Відповідаючи на питання журналістів на прес-марафоні, який відбувається в столичному гастрономічному просторі Kyiv Food Market, Зеленський також заявив, що після виведення російських військ окуповані території повинна контролювати українська поліція разом з місією ОБСЄ, а миротворці ООН повинні бути на кордоні України і Росії.

Відповідаючи на питання австрійського журналіста, глава держави заявив, що не вірить даним групи «Рейтинг» про те, що 34% українців підтримують автономію окупованих територій Донбасу.

Раніше сьогодні президент повідомив, що Україна відведе війська на Донбасі там, де може забезпечити ситуацію з безпекою. Крі мтого, він заявив, що не бачить доцільності оприлюднювати стенограми розмов із президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Зеленський повідомив, коли узгодять дату «нормандського саміту» і згадав про миротворців ООН

Президент Зеленський повідомив, коли учасники «нормандського процесу» узгодять дату своєї зустрічі, а також згадав про ймовірну роль миротворців ООН в урегулюванні війни на Донбасі. Дату оголосять наступного тижня, саміт може відбутися у листопаді

Новини України
21:26
Новини партнерів
Загрузка...