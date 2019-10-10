Нормандський саміт: Зеленський повідомив ймовірну дату і згадав про миротворців ООН, фото — ТСН

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, коли учасники «нормандського процесу» узгодять дату своєї зустрічі, а також згадав про ймовірну роль миротворців ООН в урегулюванні війни на Донбасі.

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Зеленський заявив, що дату саміту оголосять наступного тижня і він, найімовірніше, відбудеться у листопаді.

Відповідаючи на питання журналістів на прес-марафоні, який відбувається в столичному гастрономічному просторі Kyiv Food Market, Зеленський також заявив, що після виведення російських військ окуповані території повинна контролювати українська поліція разом з місією ОБСЄ, а миротворці ООН повинні бути на кордоні України і Росії.

Відповідаючи на питання австрійського журналіста, глава держави заявив, що не вірить даним групи «Рейтинг» про те, що 34% українців підтримують автономію окупованих територій Донбасу.

Раніше сьогодні президент повідомив, що Україна відведе війська на Донбасі там, де може забезпечити ситуацію з безпекою. Крі мтого, він заявив, що не бачить доцільності оприлюднювати стенограми розмов із президентом РФ Володимиром Путіним.