Зеленський повідомив, коли узгодять дату «нормандського саміту» і згадав про миротворців ООНhttps://racurs.ua/ua/n127930-zelenskyy-povidomyv-koly-uzgodyat-datu-normandskogo-samitu-i-zgadav-pro-myrotvorciv-oon.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський повідомив, коли учасники «нормандського процесу» узгодять дату своєї зустрічі, а також згадав про ймовірну роль миротворців ООН в урегулюванні війни на Донбасі.
Зеленський заявив, що дату саміту оголосять наступного тижня і він, найімовірніше, відбудеться у листопаді.
Відповідаючи на питання журналістів на прес-марафоні, який відбувається в столичному гастрономічному просторі Kyiv Food Market, Зеленський також заявив, що після виведення російських військ окуповані території повинна контролювати українська поліція разом з місією ОБСЄ, а миротворці ООН повинні бути на кордоні України і Росії.
Відповідаючи на питання австрійського журналіста, глава держави заявив, що не вірить даним групи «Рейтинг» про те, що 34% українців підтримують автономію окупованих територій Донбасу.
Раніше сьогодні президент повідомив, що Україна відведе війська на Донбасі там, де може забезпечити ситуацію з безпекою. Крі мтого, він заявив, що не бачить доцільності оприлюднювати стенограми розмов із президентом РФ Володимиром Путіним.