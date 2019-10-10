Зеленський відмовився публікувати стенограми розмов із Путіним. Фото: kommersant.ru

https://racurs.ua/ua/n127909-zelenskyy-poyasnyv-chomu-ne-opublikuie-stenogramy-rozmov-iz-putinym.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що не бачить доцільності оприлюднення стенограм розмов із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

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Зеленський відзначив, що взагалі не планує публікувати телефонні розмови із наземними лідерами. Про це глава України заявив 10 жовтня під час прес-марафону в Києві, який транслювали українські ЗМІ.

Я не готовий зробити публічними стенограми розмов із Путіним. Я не публікував і розмови із Трампом, це щось нове. Я не ведучий передачі, я не блогер, я не займаюсь піаром. Я — Верховний Головнокомандувач. Я навіть не роздумую про порушення червоних ліній, але тактика є тактика, стратегія є стратегія і я не зобов’язаний нічого публікувати, — зазначив Зеленський.

Президент додав, що його розмови з Путіним підкріплені іншими складними і детальними результатами — поверненням наших військовополонених та політичних в’язнів. Зеленський впевнений, що розкриття цієї інформації не призведе ні до чого хорошого.

Чи призведене вона до наших нових зустрічей. Думаю, ні. На цьому все й завершиться. Що я скажу сім’ям наших полонених, що мене попросили журналісти? Я знаю, що це зашкодить переговорному процесу і припиненню війни, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський незадоволений тим, що Білий дім опублікував стенограму його розмови з главою США Дональдом Трампом. Він вважає, що такі дії підривають відновлення відносин зі Сполученими Штатами.