Мешканець Києва зберігав вдома вибухівку, фото: «Главком»

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У Києві поліція зупинила авто, в якому виявила зброю. Як виявилося згодом, водій у себе вдома зберігав тубус протитанкового гранатомета РПГ-22, пластид, а також набої до вогнепальної зброї

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У Києві затримали чоловіка, котрий порушував правила дорожнього руху. В його автомобілі співробітники правоохоронних структур виявили карабін і понад 70 набоїв, а при подальшому обшуку за місцем проживання було знайдено вибухівку. Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції.

Поліцейські зупинили водія на вулиці Сім’ї Сосніних у Святошинському районі для перевірки документів і огляду іномарки. Як наслідок, у багажнику було виявлено мисливський карабін із ознаками переробки і набої до нього.

Це стало причиною проведення невідкладного обшуку за місцем проживання правопорушника та в його гаражі. Там правоохоронці вилучили тубус реактивного протитанкового гранатомета РПГ-22, 4 запали УЗРГМ-2, близько 300 г пластиду, а також понад 1 тис. патронів різного калібру.

Затриманим виявився 36-річний киянин. До цього випадку він не потрапляв у поле зору силовиків. Громадянин заявив, що арсенал боєприпасів нібито привіз із зони проведення операції Об'єднаних сил на сході країни. Фігурант справи може отримати до семи років в’язниці. Суд вже призначив йому міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Нагадаємо, у лютому в квартирі 26-річного мешканця Києва правоохоронці знайшли арсенал, що налічував 1,2 тис. патронів, гранати та інші вибухонебезпечні предмети, зокрема — дві упаковки пластиду.