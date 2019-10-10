Нобелівську премію з літератури вручили письменниці українського походження. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n127907-nobelivsku-premiu-z-literatury-vruchyly-pysmennyci-ukrayinskogo-pohodjennya.html

Ракурс

Нобелівська премія з літератури за 2019 рік вручена австрійському письменнику-драматургу Петеру Хандке. Також сьогодні був нагороджений лауреат минулого року — ним стала польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук.

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У повідомленні нобелівського комітету у Twitter кажуть, що Хандке отримав премію «за роботу, яка досліджує периферію і специфіку людського існування».

У свою чергу Токарчук стала лауреатом премії «за уяву оповідача, який з енциклопедичною пристрастю уявляє перетин кордонів як форму життя».

Цікаво, що Токарчук росла в сім’ї вихідців з України. Є випускницею факультету психології Варшавського університету. Ще час навчання вона допомагала психічно хворим особам як волонтер.​

Зазначимо, що минулого року вручення Нобеля з літератури було скасовано через скандал у шведській Академії. Тут 18 жінок обрушилися зі звинуваченнями на адресу керівника культурного проекту Жан-Клода Арно. Вони говорили, що він домагався їх. Крім того, пізніше стало відомо, що Арно розкривав імена майбутніх лауреатів премії з літератури.

Нобелівська премія щороку присуджується за видатні внески у розвиток різних сфер життя людини, наукові відкриття і винаходи.

Завтра в Нобелівському комітеті оголосять лауреатів премії миру, а 14 жовтня — з економіки.

Нагадаємо, що Нобелівська премія в галузі фізики в цьому році присуджена трьом дослідникам — Джеймсу Пиблзу, Дідьє Келозу і Мішелю Майору.