Нобелевскую премию по литературе вручили сразу за два года. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n127907-nobelevskuu-premiu-po-literature-vruchili-pisatelnice-ukrainskogo-proishojdeniya.html

Ракурс

Нобелевская премия по литературе за 2019 год вручена австрийскому писателю-драматургу Петеру Хандке. Также сегодня был награжден лауреат прошлого года — им стала польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук.

Loading...

В сообщении нобелевского комитета в Twitter говорится, что Хандке получил премию «за оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования».

В свою очередь Токарчук стала лауреатом премии «за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Интересно, что Токарчук росла в семье выходцев с Украины. Является выпускницей факультета психологии Варшавского университета. Еще время учебы она помогала психически больным лицам как волонтер.​

Отметим, что в прошлом году вручение Нобеля по литературе было отменено из-за скандала в Шведской академии. Здесь 18 женщин обрушились с обвинениями в адрес руководителя культурного проекта Жан-Клода Арно. Они говорили, что он домогался их. Кроме того, позже стало известно, что Арно раскрывал имена будущих лауреатов премии по литературе.

Нобелевская премия каждый год присуждается за выдающиеся вклады в развитие различных сфер жизни человека, научные открытия и революционные изобретения.

Завтра в нобелевском комитете объявят лауреатов премии мира, а 14 октября — по экономике.

Напомним, что Нобелевская премия в области физики в этом году присуждена троим исследователям — Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору.