Житель Киева хранил дома взрывчатку, фото: «Главком»

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Ракурс

В Киеве задержали мужчину, который хранил дома взрывчатку (ФОТО)

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В Киеве полиция остановила авто, в котором обнаружила оружие. Как оказалось позже, дома водитель хранил тубус противотанкового гранатомета РПГ-22, пластид, а также патроны к огнестрельному оружию

В Киеве задержали мужчину, который нарушал правила дорожного движения. В его автомобиле сотрудники правоохранительных структур обнаружили карабин и более 70 патронов.

При дальнейшем обыске по месту жительства задержанного была найдена взрывчатка. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Полицейские остановили водителя на улице Семьи Сосниных в Святошинском районе для проверки документов и осмотра иномарки. В багажнике был обнаружен охотничий карабин с признаками переделки и патроны к нему.

Это стало причиной проведения обыска по месту жительства правонарушителя и в его гараже. Там правоохранители изъяли тубус реактивного противотанкового гранатомета РПГ-22, четыре запала к гранатам УЗРГМ-2, около 300 г пластида, а также более 1 тыс. патронов различного калибра.

Задержанным оказался 36-летний киевлянин. До этого случая он не попадал в поле зрения силовиков. Гражданин заявил, что арсенал боеприпасов он якобы привез из зоны проведения операции Объединенных сил на востоке страны. Фигурант дела может получить до семи лет тюрьмы. Суд уже назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в феврале в квартире 26-летнего жителя Киева правоохранители нашли арсенал, насчитывающий 1,2 тыс. патронов, гранаты и другие взрывоопасные предметы, в том числе — две упаковки пластида.