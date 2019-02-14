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Ракурс
В киевской квартире нашли большой склад боеприпасов, фото — Национальная полиция

Арсенал привезенных из зоны ООС боеприпасов нашли в киевской квартире (ФОТО, ВИДЕО)

14 фев 2019, 16:45
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В киевской квартире полиция обнаружила арсенал, насчитывающий 1,2 тыс. патронов, гранат и других взрывоопасных предметов.

Национальная полиция сообщила 14 февраля, что в Голосеевском районе столицы во время обыска в квартире 26-летнего киевлянина, кроме патронов и гранат, изъяли две тротиловые и одну дымовую шашки, а также две упаковки пластида.

Вещественные доказательства отправили на экспертизу. В полиции утверждают, что предметы киевлянину якобы на хранение передавали друзья, которые проходят службу в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Фигуранта задержали, ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подпольный арсенал в Киеве

Напомним, что в начале февраля в Днепре в заброшенном здании случайно нашли мешки с боеприпасами. В них обнаружили два выстрела РПГ-26, две гранаты РГД-5, граната Ф-1, три запала и 3,4 тыс. патронов калибра 7.62 мм.

Источник: Ракурс


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