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Зеленский отказался публиковать стенограммы разговоров с Путиным. Фото: kommersant.ru

Зеленский отказался публиковать стенограммы разговоров с Путиным

10 окт 2019, 15:01
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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что не видит целесообразности обнародования стенограмм разговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Зеленский отметил, что вообще не планирует публиковать телефонные разговоры с иностранными лидерами. Об этом глава Украины заявил 10 октября во время пресс-марафона в Киеве, который транслировали украинские СМИ.

Я не готов сделать публичными стенограммы разговоров с Путиным. Я не публиковал и разговоры с Трампом, это что-то новое. Я не ведущий передачи, я не блогер, я не занимаюсь пиаром. Я — Верховный Главнокомандующий. Я даже не размышляю о нарушении красных линий, но тактика есть тактика, стратегия есть стратегия и я не обязан ничего публиковать, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что его разговоры с Путиным подкреплены другими сложными и детальными результатами — возвращением наших военнопленных и политических заключенных. Зеленский уверен, что раскрытие этой информации не приведет ни к чему хорошему.

Приведет ли она к нашим новым встречам. Думаю, нет. На этом все и завершится. Что я скажу семьям наших пленных, что меня попросили журналисты? Я знаю, что это помешает переговорному процессу и прекращению войны, — отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, что Белый дом опубликовал стенограмму его разговора с главой США Дональдом Трампом. Он считает, что такие действия подрывают восстановление отношений с Соединенными Штатами.

Источник: Ракурс


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