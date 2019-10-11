Прес-марафон Зеленського. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n127935-rekordnyy-pres-marafon-zelenskogo-tryvav-14-godyn-prezydent-vidpoviv-na-ponad-500-pytan-foto.html

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Прес-марафон з президентом України Володимиром Зеленським, який встановив світовий рекорд, завершився.

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Глава держави 14 годин спілкувався з журналістами на території фудкорту. Формат заходу був наступним — представники засобів масової інформації, яких попередньо акредитували, ставили запитання президенту групами по 7−10 осіб. Групи змінювали одна одну щопівгодини. Вони були сформовані за списком акредитації.

Пресу найбільше цікавили теми, що стосувалися підписання «формули Штайнмаєра», припинення військового конфлікту на Донбасі, тиску на президента України з боку глави США Дональда Трампа, кадрових призначень. Зеленський відповів на понад 500 питань, повідомляється на сторінці президента у Telegram.

Марафон так марафон. 14 годин спілкування з пресою. Триста журналістів. Кажуть, що понад 500 питань. Це були питання, які стосувалися найголовнішого. Відповів на всі. На деякі, ймовірно, не так, як комусь хотілося б. Але відверто й щиро. Чесно — втомився. Але вдячний журналістам й усім глядачам, які мене підтримували. І це ми також зробили разом, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, прес-марафон Зеленського встановив світовий рекорд Гінесса по тривалості. Колишній рекорд належав президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який спілкувався з журналістами 7 годин 21 хвилину.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, коли учасники «нормандського процесу» узгодять дату своєї зустрічі, а також згадав про ймовірну роль миротворців ООН в урегулюванні війни на Донбасі.