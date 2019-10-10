Пресс-марафон Зеленского: президент потребовал извинений за «х...о» на Банковой, фото — Офис президента

https://racurs.ua/n127934-zelenskiy-potreboval-izvineniy-za-h-o-na-bankovoy.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал извинений от участников акции «Нет капитуляции!», которая состоялась 6 октября в Киеве. В частности, главу государства возмутили некоторые лозунги, которые выкрикивали демонстранты на улице Банковой, где находится Офис президента.

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Я воспринимаю это очень негативно, потому что меня еще никто не называл словом на пять букв, начиная с «х» и заканчивая на «о», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос, не хочет ли он извиниться за поведение главы своего офиса Андрея Богдана.

Журналист во время сегодняшнего пресс-марафона в Киеве интересовался реакцией президента на пост Богдана в Фейсбук, в котором тот обвинил протестующих в подкупе. Богдан распространил чей-то пост, в котором говорилось, что митингующие получали по 100 грн.

Я уверен, что большинство людей, которые там были, действительно были против «формулы Штайнмайера». По поводу извинений поговорите с Богданом. Я тоже хочу извинения от того, кто кричал про меня слово «х…ло», — ответил президент.

6 октября в Киеве и других городах Украины прошли массовые акции протеста против подписания так называемой «формулы Штайнмайера». В Киеве участники вече собирались на Майдане Независимости, впоследствии пошли к Офису президента и Верховной Раде.