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Ракурс
Пресс-марафон Зеленского: президент потребовал извинений за «х...о» на Банковой, фото — Офис президента

Зеленский потребовал извинений за «х…о» на Банковой

10 окт 2019, 23:38
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал извинений от участников акции «Нет капитуляции!», которая состоялась 6 октября в Киеве. В частности, главу государства возмутили некоторые лозунги, которые выкрикивали демонстранты на улице Банковой, где находится Офис президента.

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Я воспринимаю это очень негативно, потому что меня еще никто не называл словом на пять букв, начиная с «х» и заканчивая на «о», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос, не хочет ли он извиниться за поведение главы своего офиса Андрея Богдана.

Журналист во время сегодняшнего пресс-марафона в Киеве интересовался реакцией президента на пост Богдана в Фейсбук, в котором тот обвинил протестующих в подкупе. Богдан распространил чей-то пост, в котором говорилось, что митингующие получали по 100 грн.

Я уверен, что большинство людей, которые там были, действительно были против «формулы Штайнмайера». По поводу извинений поговорите с Богданом. Я тоже хочу извинения от того, кто кричал про меня слово «х…ло», — ответил президент.

6 октября в Киеве и других городах Украины прошли массовые акции протеста против подписания так называемой «формулы Штайнмайера». В Киеве участники вече собирались на Майдане Независимости, впоследствии пошли к Офису президента и Верховной Раде.

Источник: Ракурс


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999

Зеленский потребовал извинений за «х…о» на Банковой

Президент Украины Зеленский потребовал извинений от участников акции «Нет капитуляции», которая состоялась 6 октября в Киеве. В частности, главу государства возмутили некоторые лозунги, которые выкрикивали демонстранты на улице Банковой

Новости Украины
23:38   10 окт
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