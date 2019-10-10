Прес-марафон Зеленського: президент зажадав вибачень за «х…о» на Банковій, фото —

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Президент України Володимир Зеленський зажадав вибачень від учасників акції «Ні капітуляції!», яка відбулася 6 жовтня у Києві. Зокрема, главу держави обурили деякі гасла, які вигукували демонстранти на вулиці Банковій, де знаходиться Офіс президента.

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Я сприймаю це дуже негативно, тому що мене ще ніхто не називав словом на п’ять букв, починаючи з «х» і закінчуючи на «о», — заявив Зеленський, відповідаючи на питання, чи не хоче він вибачитися за поведінку глави свого офісу Андрія Богдана.

Журналіст під час сьогоднішнього прес-марафону у Києві цікавився реакцією президента на пост Богдана у Фейсбук, у якому той звинуватив учасників протесту у підкупі. Богдан поширив чийсь пост, де йшлося, що мітингарі отримували по 100 грн.

Я впевнений, що більшість людей, які там були, дійсно були проти «формули Штайнмаєра». З приводу вибачень поговоріть з Богданом. Я теж хочу вибачення від того, хто кричав про мене слово «х…ло», — відповів президент.

6 жовтня у Києві та інших містах України відбулися масові акції протесту проти підписання так званої «формули Штайнмаєра». У Києві учасники віче збиралися на Майдані Незалежності, згодом пішли до Офісу президента та Верховної Ради.