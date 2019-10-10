Повернення кораблів з Росії анонсував Пристайко, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n127933-prystayko-anonsuvav-povernennya-ukrayinskyh-suden-zahoplenyh-rosiieu.html

Ракурс

Українське МЗС повідомило, що Росія поверне захоплені рік тому кораблі. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що Російська Федерація найближчим часом поверне три українські судна, захоплені у Керченській затоці в листопаді 2018 року.

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Ми зараз на фінальному етапі передачі цих кораблів. Вони будуть повернуті найближчим часом. Технічні питання обговорюються якраз військово-морським командуванням, — повідомив Пристайко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, Україна вже заявила російській стороні після завершення певних етапів переговорів, що готова забрати свої кораблі після повідомлення часу і точки координат, де кораблі будуть стояти.

Ми хочемо подивитися, в якому стані ці кораблі нам передані, чи залишилися на них, наприклад, сліди від пострілів, які були зроблені за нашими кораблям. Щось мені підказує, що їх там не буде на цей момент, коли ми їх заберемо. Але цей процес відбудеться найближчим часом, — повідомив міністр.

Також глава українського МЗС підкреслив, що Україна не визнає виконання Росією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо негайного звільнення українських моряків і кораблів.

Ми так само не визнаємо виконання російською стороною повернення моряків, воно не відбулося на вимогу суду. Вони повинні бути повернуті давним-давно без всякого обміну. Але, на жаль, так сталося, ми не могли чекати, поки наші люди будуть сидіти у російських тюрмах, і чекати, поки Росія виконає рішення Міжнародного трибуналу, — повідомив Пристайко.

Він також припустив, що прийняття остаточного рішення Міжнародного трибуналу з морського права про порушення Російською Федерацією імунітетів трьох українських військових кораблів і 24 членів їх екіпажів може затягнутися на роки.

Я взагалі думаю, що це питання (декількох) років. Неприємно, але така природа цих міжнародних судів. Іншого, на жаль, нічого кращого не придумано, — зазначив міністр.

«Ракурс» повідомляв, що влада Росії збрехала Міжнародному трибуналу з морського права про повернення кораблів Військово-морським силам України. Після обміну полоненими, який відбувся на початку вересня, РФ заявила, що нібито повернула три військові судна разом із 24 моряками, захопленими у районі Керченської протоки.