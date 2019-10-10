Возвращение кораблей из России анонсировал Пристайко, фото — Цензор

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Ракурс

Украинский МИД сообщил, что Россия вернет захваченные год назад корабли. Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Российская Федерация в ближайшее время вернет три украинских судна, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием, — сообщил Пристайко в интервью «Радио Свобода».

По его словам, Украина уже заявила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров, что готова забрать свои корабли после сообщения времени и точки координат, где корабли будут стоять.

Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались ли на них, например, следы от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время, — сообщил министр.

Также глава украинского МИД подчеркнул, что Украина не признает выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

Мы не признаем выполнения российской стороной возвращения моряков, оно не состоялось по требованию суда. Они должны быть возвращены давным-давно без всякого обмена. Но, к сожалению, так случилось, что мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть в российских тюрьмах, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала, — сообщил Пристайко.

Он также предположил, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву о нарушении Российской Федерацией иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы.

Я вообще думаю, что этот вопрос (нескольких) лет. Неприятно, но такова природа этих международных судов. Другого, к сожалению, ничего лучшего не придумано, — отметил министр.

«Ракурс» сообщал, что Россия солгала Международному трибуналу по морскому праву о возвращении кораблей Военно-морским силам Украины. После обмена пленными, который состоялся в начале сентября, РФ заявила, что якобы вернула три военных судна вместе с 24 моряками, захваченными в районе Керченского пролива.