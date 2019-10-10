Новини Англії: у Лондоні представили 20-фунтову полімерну банкноту, фото — Банк Англії

https://racurs.ua/ua/n127932-bank-angliyi-predstavyv-20-funtovu-polimernu-banknotu.html

Ракурс

У Лондоні представили нову 20-фунтову банкноту. Новинка виготовлена із полімерного матеріалу.

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Полімерну купюру представив голова Банку Англії Марк Карні. На сайті установи повідомляється, що на купюрі зображений британський художник Вільям Тернер.

Банкноти, виконані з полімерного матеріалу, надійдуть в обіг 20 лютого 2020 року. Як наголошується в повідомленні, завдяки сучасним елементам захисту нові купюри будуть найбезпечнішими з тих, що знаходяться в обігу.

Полімерні купюри служать в 2,5 рази довше паперових, в результаті чого навколишньому середовищу завдається меншої шкоди, — йдеться у повідомленні.

Паперові 20-фунтові банкноти будуть поступово вилучатися з обігу.

Раніше британський регулятор представив полімерні банкноти номіналом 5 і 10 фунтів. Вони вже використовуються в якості платіжного засобу. У 2021 році банк Англії збирається випустити банкноту номіналом 50 фунтів. На ній буде зображений британський математик Алан Тьюрінг.

У травні «Ракурс» повідомляв, що в ЄС почали циркулювати нові банкноти номіналом 100 і 200 євро. Вони мають новий дизайн і стійкіші до підробки. У нових банкнот збільшений смарагдовий номер і супутникова голограма, що дозволяє легко неозброєним оком виявити підроблені банкноти.