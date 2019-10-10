Банк Англии представил 20-фунтовую полимерную банкноту (ФОТО)https://racurs.ua/n127932-bank-anglii-predstavil-20-funtovuu-polimernuu-banknotu-foto.htmlРакурс
В Лондоне представили новую 20-фунтовую банкноту. Новинка изготовлена из полимерного материала.
Полимерную купюру представил глава Банка Англии Марк Карни. На сайте учреждения сообщается, что на купюре изображен британский художник Уильям Тернер.
Банкноты выполнены из полимерного материала, они поступят в обращение 20 февраля 2020 года. Как отмечается в сообщении, благодаря современным элементам защиты новые купюры будут самыми безопасными из находящихся в обращении.
Полимерные купюры служат в 2,5 раза дольше бумажных, в результате чего окружающей среде наносится меньший вред, — говорится в сообщении.
Бумажные 20-фунтовые банкноты будут постепенно изыматься из обращения.
Ранее британский регулятор представил полимерные банкноты номиналом 5 и 10 фунтов. Они уже используются в качестве платежного средства. В 2021 году банк Англии собирается выпустить банкноту номиналом 50 фунтов. На ней будет изображен британский математик Алан Тьюринг.
В мае «Ракурс» сообщал, что в ЕС начали циркулировать новые банкноты номиналом 100 и 200 евро. Они имеют новый дизайн и более устойчивы к подделке. У новых банкнот увеличен изумрудный номер и спутниковая голограмма, что позволяет легко невооруженным глазом обнаружить поддельные банкноты.