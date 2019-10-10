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Ракурс
Новости Англии: в Лондоне представили 20-фунтовую полимерную банкноту, фото — Банк Англии

Банк Англии представил 20-фунтовую полимерную банкноту (ФОТО)

10 окт 2019, 22:36
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В Лондоне представили новую 20-фунтовую банкноту. Новинка изготовлена ​​из полимерного материала.

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Полимерную купюру представил глава Банка Англии Марк Карни. На сайте учреждения сообщается, что на купюре изображен британский художник Уильям Тернер.

Банкноты выполнены из полимерного материала, они поступят в обращение 20 февраля 2020 года. Как отмечается в сообщении, благодаря современным элементам защиты новые купюры будут самыми безопасными из находящихся в обращении.

Новости Англии: в Лондоне представили 20-фунтовую полимерную банкноту, фото — Банк Англии

Полимерные купюры служат в 2,5 раза дольше бумажных, в результате чего окружающей среде наносится меньший вред, — говорится в сообщении.

Бумажные 20-фунтовые банкноты будут постепенно изыматься из обращения.

Новости Англии: в Лондоне представили 20-фунтовую полимерную банкноту, фото — Банк Англии

Ранее британский регулятор представил полимерные банкноты номиналом 5 и 10 фунтов. Они уже используются в качестве платежного средства. В 2021 году банк Англии собирается выпустить банкноту номиналом 50 фунтов. На ней будет изображен британский математик Алан Тьюринг.

В мае «Ракурс» сообщал, что в ЕС начали циркулировать новые банкноты номиналом 100 и 200 евро. Они имеют новый дизайн и более устойчивы к подделке. У новых банкнот увеличен изумрудный номер и спутниковая голограмма, что позволяет легко невооруженным глазом обнаружить поддельные банкноты.

Новости Англии: в Лондоне представили 20-фунтовую полимерную банкноту, фото — Банк Англии

Источник: Ракурс


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