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Ракурс
Убийство Шеремета: президент уволит руководство МВД, если расследование будет безрезультатным, фото — "112 Украина"

Убийство Шеремета: президент уволит руководство МВД, если расследование будет безрезультатным

10 окт 2019, 22:05
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Президент Украины Владимир Зеленский уволит руководство МВД, если расследование убийства журналиста Павла Шеремета будет безрезультатным. Глава государства заявил, что «хочет, чтобы мы закончили это дело».

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Мне нужен результат в этом деле. Если к тому сроку, о котором мы говорили, не будет результата — будем менять руководство, — рассказал президент во время общения с журналистами 10 октября.

Он отказался рассказать подробности о расследовании дела, которые узнал летом этого года от правоохранителей. Зеленский сослался на определенные «секретные моменты», обнародование которых может «сорвать операцию».

Я хочу, чтобы мы закончили это дело, но я не занимался этим вопросом два года. Мы хотим знать с вами детали этого дела, а самое главное — мы хотим знать убийц. Давайте подождем, когда все это закончится, — сказал Зеленский.

Он также упомянул о деле Георгия Гонгадзе («Я общаюсь с Пинчуком, но он в этом деле не фигурирует») и деле Гандзюк («Это важные дела, но я думаю в первую очередь о живых»).

Журналиста Шеремета убили в центре Киева 20 июля 2016 года. Неизвестные закрепили взрывчатку под авто, за рулем которого был Павел. Для убийства белорусского жуналиста, который долгое время работал в Украине, использовали элементы противопехотной мины МОН-50.

Летом этого года руководитель Нацполиции Сергей Князев представил доклад о расследовании убийства Шеремета, а затем отдельно представил Зеленскому информацию с ограниченным доступом.

Источник: Ракурс


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