Убивство Шеремета: президент звільнить керівництво МВС, якщо розслідування буде безрезультатним, фото — "112 Україна"

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Президент України Володимир Зеленський звільнить керівництво МВС, якщо розслідування убивства журналіста Павла Шеремета буде безрезультатним. Глава держави заявив, що «хоче, аби ми закінчили цю справу».

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Мені потрібен результат в цій справі. Якщо до того терміну, до якого ми говорили, не буде результату — будемо міняти керівництво, — розповів президент під час спілкування із журналістами 10 жовтня.

Він відмовився розповісти подробиці про розслідування справи, які дізнався влітку цього року від правоохоронців. Зеленський послався на певні «секретні моменти», оприлюднення яких може «зірвати операцію».

Я хочу, щоб ми закінчили цю справу, але я не займався цим питанням два роки. Ми хочемо знати з вами деталі цієї справи, а найголовніше — ми хочемо знати вбивць. Давайте почекаємо, коли все це закінчиться, — сказав Зеленський.

Він також згадав про справу Георгія Гонгадзе («Я спілкуюся з Пінчуком, але він в цій справі не фігурує") і справу Гандзюк (це важливі справи, але я думаю в першу чергу про живих).

Журналіста Шеремета убили в центрі Києва 20 липня 2016 року. Невідомі закріпили вибухівку під авто, за кермом якого був Павло. Для вбивства білоруського медійника, який довгий час працював в Україні, використовували елементи протипіхотній міни МОН-50.

Улітку цього року керівник Нацполіціі Сергій Князєв презентував доповідь про розслідування вбивства Шеремета, а згодом окремо представив Зеленському інформацію з обмеженим доступом.