Зеленський пообіцяв незабаром призначити посла України в США. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n127936-zelenskyy-poobicyav-nayblyjchym-chasom-pryznachyty-posla-ukrayiny-v-ssha.html

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Володимир Зеленський, президент України, пообіцяв найближчим часом призначити посла України в Сполучених Штатах Америки.

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Відповідальну посаду обійме дипломат із досвідом, який добре знає США. Кандидатура посла вже визначена. Про це Зеленський заявив під час прес-марафону Kyiv Food Market, який транслювали українські телеканали.

Людина обрана. Людина з досвідом. Я думаю буде призначена найближчим часом. Людина — дипломат, яка знає дуже добре Сполучені Штати, — зазначив глава держави.

Імені майбутнього посла президент не назвав.

Як відомо, 19 липня президент України звільнив 11 послів, серед яких і посол в США Валерій Чалий. Тоді Вадим Пристайко заявляв, що більшість дипломатів перебуває на посадах значно довше, ніж традиційні 4−5 років, і їхнє звільнення — це планова ротація.

Нагадаємо, прес-марафон з президентом України Володимиром Зеленським, який відбувся в київському Kyiv Food Market, тривав 14 годин. Глава держави зумів відповісти на понад 500 питань, журналістів найбільше цікавили теми щодо «формули Штайнмаєра», війни на Донбасі, тиску на президента України з боку глави США Дональда Трампа.